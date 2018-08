Scorci di Petacciato dalla statale 16, realizzate gigantografie da giovani del posto

PETACCIATO. Gigantografie con le immagini degli angoli più belli e suggestivi di Petacciato salutano da oggi gli automobilisti in transito lungo la statale 16.

Un progetto, costato poche migliaia di euro all’amministrazione comunale e realizzato da giovani del posto appassionati di fotografia. Il sindaco Roberto Di Pardo ha scelto le immagini più belle e le ha fatte stampare su pannelli in pvc installati sul muraglione che costeggia l’ingresso di Petacciato dalla statale, per una lunghezza complessiva di 56 metri. Ad annunciare il completamento dell’intervento è stato lo stesso primo cittadino su Facebook. “Doveva essere finito il 25 agosto, invece grazie alla caparbietà del vicesindaco Antonio Di Pardo, che ha condotto personalmente i lavori, da stamane alle 5 entrare a Petacciato Marina è più bello”.

