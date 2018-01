Scoppia lite tra migranti in un centro di accoglienza fuori città

CAMPOBASSO. Una lite furibonda è scoppiata, circa un’ora fa, in uno dei centri di accoglienza fuori dal centro abitato di Campobasso. Improvvisamente la calma del pomeriggio di una normale domenica è stata rotta dalle urla e qualche spintone di troppo da parte di due richiedenti asilo. I responsabili del centro, al fine di evitare il peggio, hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine che sono intervenute a sedare gli animi e a ripristinare l’ordine. Il bilancio della lite è di qualche lieve ferita e un setto nasale rotto. Il migrante che ha riportato la frattura è stato trasportato in ospedale dagli ausiliari del 118 per tutte le cure del caso.

