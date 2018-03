Scoperte discariche abusive a Santa Croce di Magliano e Guardialfiera

Continua il lavoro dei Carabinieri della Compagnia di Larino, volto alla vigilanza e al controllo del territorio al fine di contrastare, tra le altre illegalità diffuse, anche l’illecito abbandono dei rifiuti speciali.

I Carabinieri della stazione di Santa Croce di Magliano hanno individuato 2 aree in contrada ‘Colle consumo’. Mentre a Guardialfiera ne è stata individuata una terza sotto il viadotto ‘Cascione’. In questa zona, infatti, sono stati rinvenuti cumuli di rifiuto consistenti in materiale ferroso, plastica, pneumatici, mobili, calcinacci e altri di varia natura abbandonati da persone in corso di identificazione.

I militari hanno provveduto a segnalare la situazione ai Sindaci dei comuni interessati, i quali provvederanno ad incaricare una ditta specializzata per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e alla successiva bonifica dei luoghi.

Le attività di controllo delle forze dell’ordine proseguiranno al fine di identificare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti e procedere nei loro confronti in base alla normativa vigente che punisce con sanzioni amministrative e penali gli autori di tali illeciti.

