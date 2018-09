Scooter in fiamme lungo via Martiri della Resistenza, giovane miracolato

TERMOLI

É accaduto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 14 settembre, a Termoli, in via Martiri della Resistenza alle spalle del centro commerciale “Lo Scrigno”, quando un giovane centauro stava transitando in sella al suo scooter e il mezzo improvvisamente ha preso fuoco.

Passanti e automobilisti, che percorrevano la strada piuttosto trafficata a quell’ora, sono stati infatti distratti da una nube di fumo che si sollevava dall’asfalto.

Fortunatamente il giovane alla guida è riuscito a scendere e a mettersi in salvo. In breve tempo lo scooter è stato completamente avvolto dalle fiamme fino a rimanere letteralmente carbonizzato. Sul posto è intervenuta la Polizia al fine di valutare le cause che hanno portato all’incendio dello scooter

