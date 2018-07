Scooter contro auto, tanta paura per un 14enne

TERMOLI. Se l’è cavata con escoriazioni e tanta paura un ragazzo di 14 anni che è rimasto coinvolto in un incidente stradale che è avvenuto in pieno centro. Per cause ancora in corso di accertamento lo scooter del ragazzo e un’auto si sono scontrati. Per lui solo escoriazioni e tanta paura.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp