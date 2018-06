Scooter contro auto, 18enne finisce in ospedale

E’ finito in ospedale per fortuna non in condizioni gravi un 18enne di Vasto che è rimasto coinvolto in un incidente che si è verificato sulla strada che conduce da Montenero a Mafalda. Per cause ancora in corso di accertamento lo scooter sul quale si trovava si è scontrato con una vettura. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli che hanno condotto il giovane in pronto soccorso. Per lui un trauma cranico e tanto spavento.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp