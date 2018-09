Scontro violento tra auto a Campomarino, due feriti

CAMPOMARINO. A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento sono state una Nissan Micra e una Fiat Scudo. Incidente stradale questo pomeriggio all’incrocio tra Campomarino Lido e Campomarino paese sulla Statale 16, l’incrocio che spesso è teatro di incidenti anche tragici. A restare ferite sono state due persone, una 41enne e un uomo di 35 anni. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli che hanno condotto i due al pronto soccorso per accertamenti. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul luogo dell’impatto anche i carabinieri della stazione di Campomarino e quelli della compagnia di Termoli per accertarne la dinamica.