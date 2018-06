Scontro tra scooter, 34enne operato a Pescara dal chirurgo larinese Paolo Mancini

LARINO. L’incidente si era verificato domenica scorsa lungo via Novelli quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Larino, due scooter si erano scontrati. In ospedale erano finiti entrambi i conducenti dei veicoli a due ruote. I due conducenti degli scooter soccorsi dal 118 sono stati trasportati all’ospedale di Termoli. Ad avere la peggio S. M. al quale venivano diagnosticate fratture multiple al corpo e fratture del massiccio facciale e della mandibola. E così dopo un primo ricovero presso il pronto soccorso del San Timoteo di Termoli, il giovane era stato trasferito presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale di Pescara per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ricostruttivo delle ossa facciali. Il paziente è stato affidato nelle mani del larinese chirurgo maxillo-facciale, Paolo Mancini. E questa mattina il giovane è stato sottoposto all’intervento. “Quotidianamente siamo invasi, purtroppo, da ricoveri per fratture multiple facciali, soprattutto durante il periodo estivo. Oggi ho operato il mio compaesano, nonché amico S.M. – ha affermato Mancini – che riportava una brutta frattura scomposta della regione orbito-zigomatica sinistra e della mandibola. Delicata è stata anche la plastica ricostruttiva della cute della regione orbitaria che si presentava lacerata e con perdita di sostanza. L’intervento è andato benissimo. Il paziente sta bene con un soddisfacente recupero estetico-funzionale. Dopo qualche giorno di degenza, dovuti anche alle fratture degli arti superiori ed inferiori fortunatamente da non trattare chirurgicamente, sarà dimesso”. Non è la prima volta che pazienti molisani con fratture facciali vengono trasferiti presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale Spirito Santo di Pescara diretto da Giuliano Ascani.

