Scontro tra auto in galleria lungo la tangenziale di Termoli, ferita una donna

TERMOLI. Intorno alle 19 di oggi, sabato 23 giugno, si è verificato un incidente stradale in galleria, lungo la tangenziale di Termoli, poco prima dell’uscita della variante sud in direzione Campobasso al km 11.450. Ad essere coinvolte due autovetture: una Fiat 500 ed una BMW. La donna alla guida della Fiat è stata trasportata in ospedale mentre gli occupanti della Bmw sono rimasti illesi. Sul posto i Vigili del Fuoco di Termoli, 118, Carabinieri ed Anas.

Al momento il traffico lungo il tratto interessato dall’impatto è bloccato. Pertanto, la circolazione è fortemente rallentata per gli automobilisti che uscendo da Termoli vogliono dirigersi verso la Tangenziale.

