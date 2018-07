Scontro tra auto e moto in pieno centro, ragazzo in ospedale

Incidente nei pressi dell’incrocio del Tribunale, in pieno centro a Campobasso nella tarda serata di oggi (ore 23.30 del 19 luglio). Per cause ancora da accertare una Fiat Punto che sopraggiungeva ha impattato una moto con a bordo un giovane. A seguito dello scontro, il ragazzo è stato letteralmente sbalzato dalla sella. Un’ambulanza del 118 ha trasportato il giovane in ospedale. Sul posto la Polizia per i rilievi del caso. Al momento non sono note le condizioni del ragazzo che comunque era cosciente al momento del trasporto in ospedale.

Seguono aggiornamenti

