Scontro in pieno centro, la conducente dell’auto precisa. La redazione replica

So che il vostro é un servizio insostituibile alla collettività, é un lavoro molto prezioso, di estrema utilità e che richiede tanta cura, fatica, tempo (magari siete anche sottopagati e non riconosciuto e questo non è giusto!). Avete tuttavia la grande responsabilità, la stessa che ci accomuna perché anche io lavoro con il vostro stesso materiale la carta stampata e ora anche virtuale (sono infatti un’insegnante di Scuola Primaria). So che svolgete questo servizio tra mille problematiche appunto e l’affannosa corsa contro il tempo, ipotizzo, ma forse mi sbaglio, che non sempre riusciate ad essere sul posto per verificare cosa è realmente successo. In qualità di insegnante, lavoro da 17 anni in numerosissime Scuole Primarie sia in Regione che fuori (Piemonte) come automobilista invece guido da molto più tempo: 30 anni ormai. In questo lungo periodo ho avuto l’immensa fortuna e anche capacità, (permettetemi la dichiarazione visto che prima dell’altro giorno, non sono mai stata coinvolta in nessun incidente e considerate che ho la classe di merito 1 al livello assicurativo). Quella sera rientravo a casa e percorrevo la strada con una notevole cautela perché conosco il codice della strada (a scuola poi non potete immaginare quanti corsi di educazione stradale in collaborazione con la Polizia stradale abbiamo seguito con i bambini…repetita iuvant dicevano gli antichi ma vi assicuro che funziona anche con la generazione dei millennials e quella più giurassica a cui appartengo). Percorrevo l’incrocio con la calma e la prudenza necessarie, visto che sull’asfalto gli attraversamenti pedonali sono ben segnalati con le strisce ed evidenziati in rosso. Quella sera poi c’erano tanti pedoni in giro nonostante l’orario. Prima di imboccare l’incrocio ho visto se proveniva qualche veicolo e poi ho rallentato per consentire l’attraversamento appunto di alcuni pedoni sui lati del marciapiede proprio su via Nobile. All’improvviso abbiamo sentito un urto violento e udito lo schianto della caduta (c’era anche un’amica in macchina con me). Per grazia divina (perché gli angeli esistono e sono accanto a noi in forma visibile e invisibile) la vicenda si è conclusa senza cadaveri. Il ragazzo avrà appreso da qualche parte (mi auguro da qualche tipo di scuola) la necessità di indossare il casco. I cartelloni pubblicitari al lato avranno fatto da scudo ed attutito in qualche modo il colpo, non saprei (saranno le perizie ad accertare le dinamiche reali dell’incidente e magari anche le telecamere del Comune: ad ognuno il suo compito). I numerosi testimoni presenti sul posto tuttavia hanno dichiarato verbalmente e alcuni lo hanno anche verbizzato alla Polizia stradale, sopraggiunta per i rilievi del caso, che il ragazzo correva all’impazzata, alcuni hanno dichiarato che lungo tutta la strada che parte dal bar della Regione abbia anche impennato su una ruota.

Sarebbe interessante, oltre che doveroso e giusto, a questo punto, sentire la versione del centauro, un diciottenne a cui va tutta la mia solidarietà per lo shock subito e la gioia per la tragedia evitata.

Lavoro con i giovani e so la fatica che facciamo noi insegnanti, genitori, nonni… per renderci credibili, per farci ascoltare in qualche modo, per conciliare la loro voglia di avventura con un sano senso di realtà, perché diventino adulti consapevoli distratti come sono/siamo ormai in tanti da una miriade di stimoli spesso dannosi e sollecitazioni di ogni tipo. Io sono consapevole di svolgere un lavoro meraviglioso perché ogni giorno attraverso nel giardino di questa nostra umanità e cerco di prendermene cura e di fare del mio meglio affinché questi fiori splendidi possano dare quei frutti “buoni” che ognuno di noi spera ardentemente. Se avessi corso come velatamente si può interpretare dal vostro articolo, starei qui a scrivervi ma dall’aldilà. Lavoro nel difficile ma affascinante campo dell’educazione, ribadisco, e conosco il potere delle idee e dei fatti e soprattutto delle parole con cui vengono raccontati. Per fortuna sono ancora in tanti a credere nell’informazione perché è così, non ci può essere una vera formazione, una reale educazione senza una corretta informazione. Cosa dirvi? La verità è un bene prezioso per tutti e tutti noi abbiamo il compito e il dovere morale di cercarla sempre. Grazie per l’ascolto e il tempo che spero abbiate trovato per leggere questo mio scritto.

Annamaria Fratangelo

Gentile Annamaria, ho letto con attenzione il suo scritto, parole cortesi dalle quali si evince educazione e rispetto, ma – mi perdonerà – non ne ho compreso le motivazioni (responsabilità mia). Non mi dilungherò con termini aulici, latinismi e rinuncerò finanche all’arte della retorica. Vado al sodo e cercherò la sintesi, come si impone ad ogni giornalista.

“Ipotizzo – ci scrive – che non sempre riusciate ad essere sul posto per verificare cosa è realmente successo”. Mi spiace deluderla ma quasi sempre siamo presenti ‘sul posto’ per verificare e poi raccontare ciò che accade: è un’altra regola fondamentale per ogni giornalista. E quella sera eravamo presenti in viale Elena, tanto da documentare anche con immagini l’accaduto.

“Se avessi corso – ci rimprovera – come velatamente si può interpretare dal vostro articolo, starei qui a scrivervi ma dall’aldilà”. Da nessun passaggio del nostro articolo si evince ciò che lei afferma. E qui non è questione di interpretazione soggettiva di uno scritto, ma è un dato oggettivo. La invito, pertanto, a rileggere l’articolo. Restando a disposizione e ringraziandola per la cortesia della ‘protesta’. Saranno poi gli organi preposti a stabilire ciò che lei racconta con dovizia di particolari. Su una cosa, però, credo possiamo essere d’accordo. Siamo felici “che la vicenda si è conclusa senza cadaveri”.

Mimmo di Iorio

Direttore editoriale

