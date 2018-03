Scontro frontale tra auto, 26enne al Pronto soccorso (foto)

TERMOLI. E’ di un giovane di 26 anni finito in ospedale, per fortuna solo con qualche ferita e tanto spavento, il bilancio di un incidente che è avvenuto lungo la strada che da Rio Vivo conduce alla Fiat. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia si sono scontrate frontalmente una Fiat Grande Punto e una Citroen C3. Sul posto anche il 118 che ha trasferito il 26enne al pronto soccorso per accertamenti.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp