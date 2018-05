Scomparso nel nulla, ritrovato in Molise in stato confusionale

Si è concluso nel migliore dei modi il caso della scomparsa del 55enne Ferdinando Grimaldi, sparito nel nulla intorno alle 13 di ieri dopo essere uscito da lavoro. I carabinieri, grazie anche all’impegno profuso dagli utenti dei social, che hanno condiviso l’annuncio dei familiari, e dalla trasmissione “Chi l’ha visto”, che ha denunciato nella puntata di ieri sera la scomparsa dell’uomo, lo hanno trovato questa mattina dopo diverse ore di ricerche: secondo le prime notizie arrivate era in Molise, in provincia di Isernia, in stato confusionale ma in buone condizioni fisiche.

