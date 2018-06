Scomparso da 20 giorni, ritrovato a Campomarino

Si è risolta dopo oltre 20 giorni di angoscia e apprensione da parte dei familiari, la vicenda legata alla scomparsa di Girolamo Di Luzio detto Mimmo, il 43enne foggiano che aveva fatto perdere le proprie tracce a partire da giovedì 7 giugno. Secondo quanto riferito dalla compagna agli inquirenti l’uomo si sarebbe allontanato da casa intorno alle 5, senza auto, lasciando quale unico indizio un prelievo effettuato presso uno sportello bancario nei pressi della Stazione intorno alle 5.15. Del caso si era interessata anche la nota trasmissione televisiva Chi l’ha visto?”, su Rai 3, che nei giorni scorsi ha trasmesso un disperato appello della madre che, in lacrime, ha invitato il figlio a far rientro a casa.

La vicenda si è risolta nella mattinata di oggi. L’uomo è stato infatti rintracciato a Campomarino, più precisamente nei pressi della nuova rotatoria della statale 16. A notarlo è stato il consigliere comunale ed ex vice sindaco del comune molisano, Romeo Sabatini, fortunatamente spettatore abituale della trasmissione televisiva condotta da Federica Sciarelli. Dopo averlo incrociato una prima volta mentre stava andando in commissione, il consigliere lo ha riconosciuto solo successivamente, al rientro dal comune, quando lo ha intercettato nel medesimo punto mentre camminava pericolosamente in mezzo alla strada. La conferma che si trattasse di Girolamo Di Luzio è arrivata poco dopo, quando, allettate le forze dell’ordine, l’uomo si è lasciato avvicinare senza difficoltà, consegnando la carta d’identità ai militari della locale stazione che hanno poi inoltrato la notifica ai carabinieri del Comando di Foggia. L’uomo, secondo quanto appreso, era in un evidente stato confusionale. Non parlava e piangeva. Poco dopo è stato condotto all’ospedale San Timoteo di Termoli da un’ambulanza del 118 per accertamenti, in attesa dell’arrivo dei familiari. Resta da chiarire, ore, i motivi che hanno spinto il 43enne ad allontanarsi ida casa per tutti questi giorni.

