Scomparso all’età di 84 anni Marcello Palmieri, l’ex prefetto di Campobasso

É scomparso oggi, all’età di 84 anni, l’ex prefetto di Campobasso Marcello Palmieri. Originario di Riccia e professionista di spessa cultura, appena diffusasi la notizia della sua dipartita nel capoluogo, una forte commozione ha stretto la gola di quanti lo hanno conosciuto, apprezzandone le doti umane, oltre alle qualità professionali.

Da circa due anni l’ex prefetto era stato colpito da un brutto male e ha lottato con forza leonina, per poterlo sconfiggere, ma alla fine si è dovuto arrendere. Lasciando la moglie Annamaria, i figli Antonella, Francesca e Piergiorgio e le loro famiglie in un inconsolabile dolore.

Non si contano gli incarichi di prestigio che ha ricevuto dal Ministro dell’Interno. L’ultimo glielo aveva assegnato l’attuale ministro in carica Orlando che lo aveva sguinzagliato nella Terra dei fuochi, per mettere un po’ d’ordine in una zona bollente, in cui le problematiche si sommano ad altre problematiche.

In passato, un altro importante incarico gli fu attribuito sempre sul tema dell’inquinamento ambientale, ancora in Campania, dal Presidente della Giunta Caldoro, di origini molisane. E’ stato inoltre più volte commissario prefettizio in diversi comuni dello stivale.

Tra il 2000 e i 2001 ha fatto parte della maggioranza in Regione nella squadra del centrosinistra.

I suoi funerali sono stati fissati per domani pomeriggio alle ore 15,30, nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, che difficilmente potrà contenere quanti hanno deciso di andargli a porgere l'ultimo saluto.