Scomparsa Antonio Di Lallo, direttore Gal Molise. Frattura: “Se n’è andato un amico”

CAMPOBASSO. É sconcerto in città per l’improvvisa scomparsa del direttore del Gal Molise, Antonio Di Lallo. Probabilmente una setticemia ha messo fine alla vita dello stimato ex consigliere regionale, ricoverato da alcuni giorni al Cardarelli per alcuni problemi di salute. Di Lallo, 61 anni, molto conosciuto nel capoluogo, era stato anche sindaco di Petrella Tifernina e ultimamente impegnato all’interno del Partito Democratico doveva ricopriva un ruolo di spicco.

Il cordoglio del mondo politico è unanime: “L’improvvisa e prematura scomparsa di Antonio Di Lallo – ha commentato in una nota il governatore della Regione, Paolo di Laura Frattura – ci lascia sgomenti. Vero e profondo il dolore che sentiamo e che ci accomuna a tutti coloro che hanno conosciuto Antonio. Un uomo affabile, gentile, dal cuore attento. Il Molise perde una figura di altissimo livello, in tanti perdiamo un amico. Antonio è stato un uomo di grande coerenza, rispettoso delle radici, ma sempre con lo spirito dell’innovatore. Un combattente capace di condurre le sue battaglie con grande determinazione e con il sorriso sulle labbra. Si è speso in maniera costante per l’affermazione del bene comune, lo ha fatto restando sempre prima linea, militando nella sinistra, nelle istituzioni locali, da sindaco di Petrella e da consigliere regionale. Nel Gal “Molise verso il 2000” la sua cifra e la sua impronta culturale, umana e professionale e soprattutto la voglia di fare per un reale sviluppo del nostro Molise. Salutiamo Antonio con grande affetto, sapendo che ci ha lasciato troppo presto. Alla sua famiglia le più sincere condoglianze e tutta la nostra vicinanza”.

