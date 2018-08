Scivolone di ‘Onda Verde’ su Rai Radio2: la Bifernina attraversa la Basilicata (AUDIO)

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

Per il ‘Cciss Viaggiare Informati’ il “Molise non esiste!”. Questa mattina in occasione del consueto appuntamento con ‘Onda Verde”, in onda su Rai Radio2, alle 9,57 circa di stamane, domenica 19 agosto, l’annunciatrice cita la Basilicata al posto del Molise al momento di informare sulla condizione relativa alla viabilità in regione interdetta in alcuni punti a seguito dei controlli in corso lungo i viadotti con la conseguente chiusura di un tratto della Bifernina.

Pertanto, ricordiamo al ‘Cciss Viaggiare Informati’ – che offre un importante servizio giornaliero e in tempo reale relativo alle condizioni del traffico in tutta Italia – che la SS 647 Fondo Valle del Biferno è una delle arterie principali che attraversa il Molise e non la Basilicata.

L’AUDIO ANDATO IN ONDA SU RAI RADIO 2:

