Scippatore seriale, sventato furto da due poliziotti che recuperano borsa

CAMPOBASSO. Grazie a due ispettori della Scuola di Polizia nella tarda serata di oggi, martedì 9 gennaio, è stato possibile sventare un ennesimo scippo. Lungo Salita San Paolo una donna è stata presa di mira da un misterioso malvivente che però ha dovuto abbandonare la borsa appena sottratta perché braccato dai due poliziotti che per un soffio non sono riusciti ad ammanettarlo. Presumibilmente si tratta della stessa persona che da due mesi a questa parte si ero protagonista di una serie di scippi in città. Agile, veloce e soprattutto determinato si è dileguato fra le stradine del centro storico. Si crede imprendibile e fino ad ora ha avuto ragione. Ma sa di avere alle calcagna tutte le forze dell’Ordine di Campobasso.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp