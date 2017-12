Scippatore seriale a Campobasso. L’appello del Quotidiano alle vittime

E’ da una quindicina di giorni circa che a Campobasso si registrano numerosi episodi di scippi ai danni di persone anziane. E, purtroppo, chi si macchia di questo vile reato è ancora a piede libero, nonostante Polizia e Carabinieri abbiano predisposto controlli mirati. Lo scippo è uno di quei reati abietti che provoca amarezza e frustrazione in cui ne rimane vittima chi, in talune occasioni, può rimanere anche ferito.

Così come è già successo ad una donna anziana che è stata strattonata violentemente ed è caduta a terra ferendosi fino a dover essere ricoverata in ospedale. Si va a messa, o fare piccolo shopping ed una borsetta a tracolla o stretta nella mano non manca quasi mai. Ed è proprio la borsa l'obiettivo degli scippatori pronti a tutto pur di impossessarsene. Spesso a danno dell'anziana proprietaria che rischia sempre rovinose cadute. Fino a che Polizia e Carabinieri non avranno catturato lo scippatore seriale autore di decine di episodi sarebbe ragionevole rinunciare a questo capo d'abbigliamento e magari nascondere soldi e documenti all'interno di giacche e cappotti. Sembrerà un invito quanto meno singolare, ma per ora rappresenta la soluzione migliore per non cadere nella trappola di questi scaltri malviventi.