Sci di fondo, impianti di risalita aperti domani a Capracotta

A Capracotta è tutto pronto per la stagione sciistica. Domani gli impianti per la pratica dello sci di fondo di Prato Gentile saranno finalmente aperti e fruibili, dopo la nevicata di questa notte. Una bella notizia per tutti gli amanti dello sci da fondo ma soprattutto per Capracotta e per la sua economia. "Questo bizzarro inverno finalmente ci ha dato una mano. Poco più di venti centimetri di neve ci consentono di preparare le piste" osserva con un grande sospiro di sollievo il sindaco Candido Paglione, di ritorno da un sopralluogo sullo Stadio del Fondo e sulle mitiche piste di Prato Gentile, dedicate a Mario Di Nucci. "E così domani siamo pronti ad ospitare turisti e sportivi con la nostra consueta e proverbiale accoglienza e capacità organizzativa. Ci auguriamo un buon afflusso da parte degli amanti dello sci di fondo e delle nostre piste". Dunque, nonostante tutte le difficoltà dovute al meteo capriccioso, anche se con ritardo, la stagione dello sci di fondo parte. Con l'augurio che sia la prima giornata di una stagione sciistica ancora lunga."