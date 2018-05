Schiave del sesso nel casolare-lager, 6 arresti a due passi dal Molise

LESINA. A svelare quello che accadeva nel casolare di proprietà di un 73enne è stato il racconto di una delle giovanissime schiave del sesso che, dopo essere salita nella macchina di uno dei tanti clienti, alcuni dei quali molto probabilmente provenienti anche dal Molise, se non altro per la vicinanza di appena 30 chilometri con il confine della nostra regione, si è fatta condurre presso la caserma dei carabinieri di San Paolo di Civitate. Un vero e proprio lager quello che hanno scoperto i militari dell’Arma di San Severo e San Paolo di Civitate che hanno scoperto due casolari a Ripalta, frazione di Lesina in cui venivano segregate oltre dieci ragazze bulgare. Venivano fatte prostituire con la forza, picchiate e maltrattate da cinque connazionali. A tenerle segregate sono state tre donne che vivevano in alcune stanze vicine a quelle delle giovani ma tenute in condizioni decisamente migliori. Per tutte e sei le persone sono scattate le manette.

