Schianto sulla Statale 17, centauro muore nello scontro con un’auto

Torna a macchiarsi di sangue innocente la Statale 17 dove, nei pressi del bivio per Bojano, ieri sera intorno alle 18,30 si è verificato un gravissimo incidente stradale che ha avuto purtroppo un esito mortale. Un uomo di 57 anni, Antonio Stragapede, di origini pugliesi, ma da anni residente a Campobasso dove era molto conosciuto e benvoluto, imprenditore nel settore degli impianti termoidraulici, genero del titolare della nota azienda Califel. Era a bordo di una motocicletta che si è scontrata con un’auto (un’Audi) e l’impatto purtroppo non gli ha dato scampo. Viaggiava in direzione Campobasso assieme ad altri tre motocilisti con i quali, presumibilmente, era uscito approfittando della bella giornata di ieri, così come spesso fanno gli appassionati delle due ruote. L’incidente si è verificato in un punto molto insidioso della Statale che è già stato teatro di episodi analoghi. Pur se tempestivo, a nulla è servito l’intervento del 118, gli operatori hanno constatato il decesso sul posto. Come spesso accade in questi frangenti la circolazione delle auto sulla Statale è stata rallentata per consentire agli operatori (Carabinieri e Polizia Stradale) di mettere in sicurezza la carreggiata. La notizia della morte di Antonio Stragapede si è subito diffusa a Campobasso gettando nello sconforto più totale parenti e amici.

