Schianto Statale 16, svolta l’autopsia sul 21enne di Guglionesi: fissati i funerali

TERMOLI. Si è svolta nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 luglio, al San Timoteo di Termoli, l’autopsia sulla salma del 21enne di Guglionesi, Donato Campofredano, prematuramente scomparso a seguito di un incidente avvenuto sabato scorso lungo la Statale 16. A svolgerla, dopo l’incarico disposto dalla Procura di Larino, il professor Giuseppe Vacchiano dell’istituto di Medicina Legale di Foggia, che consegnerà l’esito dell’esame entro 90 giorni. Conclusa l’autopsia la salma del giovane è stata restituita ai familiari in attesa del rito funebre fissato per la giornata di domani, sabato 28 luglio. Intanto la procura frentana ha aperto un fascicolo di indagine per il reato di omicidio stradale a carico del 40enne termolese, alla guida della Fiat Panda, coinvolto nel sinistro.

