Schianto mortale, arrestato il conducente dell’auto

Le foto pubblicate sulla pagina facebook hanno il sapore della beffa. Una giornata trascorsa in compagnia di due amici bikers, una gita in sella alle due ruote che li ha portati dritti a Sperlonga – in provincia di Latina – dove si erano concessi un bel pranzetto in riva al mare, dopo aver macinato chilometri. Baci da Sperlonga, scriveva Antonio sulla sua bacheca, condividendo qualche scatto con i suoi amici di fb, gli stessi che oggi non riescono ancora a capacitarsi di come il gigante buono – così lo chiamavano in tanti – non c’è più. Restano quegli scatti, simbolo di momenti di gioia e spensieratezza in felice compagnia, prima di una tragedia che si è consumata sulla strada del ritorno a casa.

Antonio era un motociclista esperto, da sempre si concede- va trasferte con gli amici che condividevano la sua stessa passione: la moto. Sabato aveva approfittato della bella giornata per regalarsi alcune ore di svago dagli impegni impellenti e di responsabilità che ogni titolare di azienda ha. Antonio, infatti, era a capo della Califel, ditta leader nel settore degli impianti termosanitari, nonché fiore all’occhiello per l’imprenditoria cittadina (dov’è presente oramai da anni), che si stringe attorno al dolore che ha colpito la famiglia del 57enne. ‘Ciao Tonio, il Signore ti accolga tra le sue braccia… ti vogliamo bene’, scrive Alberto su face- book. Ogni volta che un amico biker scompare alla guida della propria passione, penso di abbandonarla – riflette con amarezza Antonio – Morire sulla propria moto è come perdere la vita in vacanza o in un giorno di festa o durante una passeggiata al mare.