Schiacciato dal trattore, migliorano le condizioni del 56enne di San Felice

SAN FELICE DEL MOLISE. Sono stabili le condizioni dell’agricoltore 56enne, C. Z. titolare di un’azienda agrituristica a San Felice del Molise, rimasto ferito gravemente ieri pomeriggio mentre era impegnato con il proprio trattore nello svolgimento di alcuni lavori in un fondo di sua proprietà. Dopo l’intervento chirurgico, perfettamente riuscito, in seguito al quale i medici del San Timoteo di Termoli sono riusciti a far rientrare lo pneumotorace causato dallo schiacciamento, l’uomo è uscito dal reparto di rianimazione e non è più in pericolo di vita.

