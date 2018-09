Schermaglie tra i tifosi della Vastese e del Campobasso in un autogrill sulla A14

REDAZIONE SPORT

Momenti di tensione e di paura per una ventina di tifosi del Campobasso che nella tarda mattina di oggi, domenica 16 settembre, stava raggiungendo Monte San Giusto per seguire i Lupi. In un autogrill nei pressi di Civitanova, alcuni sostenitori della Vastese, individuando i supporters rossoblù, hanno preso di mira due pulmini organizzati dal gruppo “Passione Rossoblù”: calci e cinghiate in particolare su uno dei due, mentre l’altro ha lasciato immediatamente la stazione di servizio. Un episodio da condannare perché pare fossero presenti anche donne e ragazzini. Il tempestivo intervento della Polizia ha scongiurato il peggio.