Scherma molisana protagonista al Trofeo ‘Mangiarotti’

Di Camilla Leva

Un weekend di competizioni per i due giovani atleti molisani dell’Accademia di Scherma di Campobasso che hanno difeso il proprio titolo nel Trofeo internazionale Mangiarotti, seconda prova Grand Prix “Kinder +Sport” under 14 di spada, svoltasi nel Golden Tulip Hotel di Caserta.

Samuele Giannelli, classe 2004, per la categoria allievi ha ottenuto due vittorie su Iodice Delgado e Olimpieri, perdendo gli altri assalti con il punteggio di 5-4, 5-4, 1-5 e 5-2. Nella sessione delle eliminazioni dirette, Samuele è riuscito ad entrare nei 64 vincendo l’assalto diretto con Tincoli Samuele con il risultato di 15-8. È stato però successivamente battuto nella seconda diretta con il punteggio di 12-15 da Paolo Santoro; non riuscendo ad entrare nei 32, si è posizionato a fine gara al 107º posto.

Luciano, atleta più giovane, all’età di 12 anni ha disputato la sua seconda gara nella categoria Giovanissimi. Perdendo gli assalti del girone è riuscito a portare a casa un ottimo risultato nella prima diretta, vincendo 10-8 contro Arpaia. Anche per lui la gara si è fermata alla seconda diretta, contro Confettura con il punteggio di 10-3, piazzandosi così al 126º posto. Ora l’attenzione si sposta sui più grandi, Under 21, che si stanno preparando per la “Coppa Italia” gara interregionale di sciabola e spada, che si terrà il prossimo 7 aprile a Manfredonia. Prossima gara interregionale per gli under 14 invece è quella che prevista a Baronissi, il 14-15 aprile.

