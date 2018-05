Scarcerazione Imam, la Procura precisa

Con riferimento all’articolo dal titolo “Dimenticato” in carcere due mesi in più rispetto alla pena, forse sarà risarcito” pubblicato sulla nostra edizione cartacea del 30 maggio 2018 e sulla testata online del giorno precedente, si riporta la vicenda di un soggetto arrestato in passato all’interno del centro di accoglienza di Campomarino ‘Happy Family’, con riferimento al quale la Procura della Repubblica precisa che:

il soggetto di cui si discute ha riportato una sentenza di condanna definitiva, per reati con finalità di terrorismo, il cui fine pena scadeva l’8.09.2018. Inoltre, i condannati in esecuzione pena possono, a date condizioni, usufruire della liberazione anticipata a seguito di provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza. L’istanza per ottenere il beneficio può essere prodotta dall’interessato e/o dal suo difensore e – solo in determinati casi – anche dalla procura della Repubblica. Quando questa Procura ha titolo ad intervenire, l’istanza viene sempre ‘tempestivamente’ inoltrata. Quando, come nel caso di specie, il titolo del reato non consente alla Procura di attivarsi (art. 656 comma 4 bis ultima parte c.p.p. in relazione all’art. 4 bis Ord. Penit.) la valutazione circa la presentazione dell’istanza e la relativa tempistica dipendono esclusivamente dall’iniziativa dell’interessato o del suo difensore. Nel procedimento di cui si tratta nell’articolo, solo in data 22.5.2018 l’interessato presentava istanza per la liberazione anticipata. In data 25.5.2018 l’Ufficio di Sorveglianza di Sassari, con ordinanza n. 1028/2018, concedeva giorni 180 di liberazione anticipata così retrodatandosi, al 12.03.2108, il fine pena. Il provvedimento in questione perveniva alla Procura della Repubblica alle ore 13,19 del 25.5.2018 e quello stesso giorno provvedeva ad emettere provvedimento di scarcerazione immediatamente eseguito. Ne consegue che a fronte di procedure – la cui iniziativa è rimessa ad altri – solo in data 25.05.2018 l’interessato ha maturato il diritto al beneficio ed immediatamente è stato scarcerato. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp