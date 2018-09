Sant’Egidio, polemiche sui social per l’immondizia

BOJANO Qualche giorno fa, in seguito ai festeggiamenti in onore di Sant’Egidio, il parroco Don Giovanni Di Vito ha postato su facebook alcune foto dell’eremo con sacchi d’immondizia. «Non voglio essere polemico – ha scritto – ma Sant’Egidio non era di tutti?» La festività in onore di Sant’Egidio è molto sentita dai bojanesi. In molti sono saliti in montagna già diversi giorni prima, accampati in tende o nel rifugio della chiesa. Situato sul massiccio del Matese a quota 1025 metri s.l.m. fa parte della parrocchia dei santi Erasmo e Martino in Bojano. Diversi i commenti che si sono susseguiti sui social.

«Da sempre – ha scritto Sebastiano – dopo la festa l’immondizia viene accumulata in determinati punti di raccolta (c’erano anche dei segnali che indicavano queste zone, ma stranamente sembrano scomparsi) e in seguito il comitato si occupava dello smaltimento». «Non sono mai mancata a questa festa – ha scritto invece Anna Rita. So cosa hanno fatto e fanno quelli del comitato quindi non è una critica a loro. Se vado per un giorno mi riporto la mia bustina dell’immondizia (non sono presuntuosa nel constatare che siamo in pochi a farlo). Ma dopo i 5 giorni ho sempre lasciato i sacchi ben chiusi al solito posto “raccolta rifiuti” perché sapevo e vedevo che venivano portati giù al parcheggio dove poi il mezzo della ditta dei rifiuti li caricava (a volte anche dopo parecchi giorni) precisiamo. Se quest’anno c’erano dei problemi per fare tutto ciò bastava comunicarlo prima della festa. Questo è un posto per me (come per molti altri bojanesi) così importante che non immaginate! Sono cresciuta in una famiglia legatissima a questo posto da sempre. Non ve lo sognate nemmeno quello che in anni precedenti abbiamo dovuto pulire io e il resto del mio gruppo insieme al comitato e altri pochi legati a questo posto dopo che gli altri avevano finito di festeggiare. Sarebbe bello trovare una soluzione insieme per poter rispettare Sant’Egidio». In seguito è arrivata anche la precisazione di Don Giovanni.

«La mia voleva essere una provocazione per riflettere un po’. Il comitato non esiste più. C’è un gruppetto di persone che si occupano solo ed esclusivamente dell’eremo (manutenzione), nessuno si è accorto che non c’è stata questua per il paese per la festa? Sono state raccolte le offerte davanti a Sant’Erasmo durante il triduo a Bojano e davanti a Sant’Egidio il giorno della festa (a breve nella bacheca di Sant’Erasmo verrà esposta la lista degli offerenti). Io non voglio far finire una festa e tanto meno chiudere un posto che appartiene a tutti, ma ognuno deve assumersi le responsabilità».