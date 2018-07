Santa Croce, vandalizzata la casetta del book-crossing

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Increscioso episodio a Santa croce di Magliano, dove nei giorni scorsi è stata vandalizzata e danneggiata la struttura in legno installata per il progetto book crossing. La casetta è stata presa di mira dai soliti ignoti che, senza ragione alcuna – come sempre in questi casi – hanno pensato bene di rompere le assi e le mensole. L’episodio è stato segnalato via facebook da una cittadina.

“Ecco cosa ne facciamo noi santacrocesi dei beni comuni e pubblici, una vera vergogna, un danno alle cose ma anche alle persone per bene che ci credevano e volevano utilizzare la casetta del book crossing. Mai visto un simile danno in nessun altro paese dove esiste la casetta”. Unanime la condanna per quanto avvenuto da parte della comunità.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp