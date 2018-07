Sanniti, il 21 luglio in programma una “visita all’imbrunire”

Il Polo Museale del Molise, in occasione delle aperture straordinarie indette dal Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, per agevolare quanto più possibile gli accessi ai luoghi della cultura anche in orari non usuali, organizza per il giorno 21 luglio alle 18.30, presso l’area archeologicamonumentale di Pietrabbondante, una “Visita all’imbrunire” all’intera area sacra, compresa la zona interessata dai nuovi scavi.

Guida d’eccezione, Adriano La Regina, presidente dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma, nonché memoria storica del prestigioso sito di epoca sannitica. Il luogo di culto amato dai Pentri, con l’eccezionale teatro in quota, rappresenta da sempre un polo d’eccezione per gli studiosi e gli amanti della storia dei nostri antenati e, l’archeologo La Regina, da diversi anni impegnato in numerose campagne di scavo, anche questa volta saprà appassionarci ripercorrendo le tappe che dalla scoperta ad oggi, ci ha restituito uno spaccato della lunga guerra che vide contrapposte la potenza dell’impero romano con la più umile ma indomita corazzata dei sanniti pentri, ma che ci renderà edotti, in modo particolare, delle ultime importanti indicazioni emerse nella recente tornata di scavo. L’appuntamento per la visita è presso la biglietteria che per l’occasione applicherà il costo d’ingresso simbolico di due euro.

