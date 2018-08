Sanità, una battaglia per la sopravvivenza di un intero popolo

Un grido di disperazione si alza quotidianamente dal Molise. Non solo e non tanto per la mancanza di lavoro e per gli atavici problemi legati alla desertificazione del tessuto economico e sociale, per la mobilità e per lo spopolamento. Quello che i cittadini della ventesima regione rivendicano da un po’ di tempo a questa parte è un diritto fondamentale sancito dalla Carta Costituzionale. La Costituzione italiana riconosce il diritto alla salute definendolo un diritto fondamentale dell’individuo. Così recita il I comma dell’articolo 32, ad esso interamente dedicato: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Le recenti tragedie e i ‘casi’ di disservizi e disorganizzazione che riportiamo quotidianamente, impongono una indignazione generale. Dopo il grido di disperazione, però, c’è bisogno di unità d’intenti. Come è stato per la difesa della Corte d’Appello. Un presidio conservato dal Molise grazie alla mobilitazione di un intero popolo. Enti, associazioni, stampa, professionisti: l’unità d’intenti ha portato al raggiungimento dell’obiettivo. Bisogna replicare l’azione comune per moltiplicarne gli effetti. C’è bisogno di un vasto movimento, d’azione e d’opinione, per raggiungere anche questa volta l’obiettivo. La neurochirurgia emergenziale al pubblico, il Dea di secondo livello al Cardarelli e il ripotenziamento di Veneziale e San Timoteo, con il Caracciolo ospedale di area disagiata. Evidente che per far tutto ciò è necessaria la deroga al Balduzzi, origine di tutti i mali della sanità molisana. Per ottenerla è necessaria un’azione, anche in questo caso sinergica, della politica a tutti i livelli. Ad iniziare dai parlamentari, fino ad arrivare ai vertici regionali. Un ruolo fondamentale lo gioca, come noto, anche il commissario ad acta alla sanità. E non è pensabile che nella situazione di disagio in cui versa la sanità, il Molise non abbia un commissario. Pertanto sollecitiamo il governo, a cui spetta l’onere, l’immediata nomina del presidente della Regione nel fondamentale ruolo. Solo chi conosce la realtà è in grado di capirne a fondo le esigenze per poter intervenire. Un commissario esterno sarebbe la pietra tombale per la sanità molisana. ‘Un Balduzzi’ qualunque rischierebbe di fare i conti solo con i numeri, arte in cui sono specializzati i professoroni, senza considerare le variabili, che in questa regione sono fondamentali. Valgono vite umane.