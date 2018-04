Sanità, punto centrale per CasaPound

Punto centrale del programma di CasaPound è la sanità. “L’argomento della sanità non può assolutamente essere trascurato in una regione come il Molise, nella quale durante gli ultimi anni sempre più ospedali sono stati chiusi e i disservizi sono aumentati”. Così Agostino Di Giacomo, candidato Presidente con la lista di CasaPound Italia, in una nota. “La sanità deve essere e rimanere pubblica. Le risorse statali devono essere destinate per la sanità pubblica, di modo da permettere a tutti i cittadini di accedere ai servizi fondamentali di cui necessitano ed evitare i grandi disagi provocati dai lunghi tempi di attesa. Punto fermo è la nostra volontà di riaprire gli ospedali di Venafro e Larino. Ben venga infine la sanità privata – conclude la nota – specie quando rappresenta un esempio di eccellenza, ma le risorse pubbliche devono essere stanziate per la sanità pubblica”.

