Sanità, prosegue la mobilitazione a Larino. Puchetti: “Ministro Grillo sarà in Molise”

LARINO. Il tema della sanità e della sua gestione in Molise continua a rimanere sotto i riflettori dell’opinione pubblica. Da una parte l’attenzione di molti è tutta rivolta verso l’imminente nomina del prossimo Commissario ad acta, argomento ampiamente discusso nel recente consiglio regionale, ed in particolar modo grazie alla mozione presentata dalla maggioranza di centrodestra, poi approvata in aula, con la quale si impegna il presidente della Giunta regionale a farsi portavoce presso il governo centrale, attraverso una serie di valutazioni di carattere politico, per attribuire allo stesso governatore Toma la funzione di Commissario ad acta. Ma oltre al successore di Paolo di Laura Frattura c’è una parte di popolazione, quella che risiede a Larino e nei comuni limitrofi che guarda con estrema attenzione non solo a ciò che accade nel capoluogo ma soprattutto a ciò che accade e che potrebbe accadere all’interno della struttura Vietri. Nel centro frentano la mobilitazione intrapresa con i recenti fatti di cronaca non si arresta. La comunità ed i cittadini impegnati nella difesa dei servizi del Vietri sono ormai usciti dall’ombra e chiedono diritti e dignità, ed un concreto riconoscimento dei livelli essenziali di assistenza. Questo il tema al centro della nuova assemblea popolare svoltasi nel tardo pomeriggio di venerdì in Piazza del Popolo. “Non vogliamo più essere presi in giro. Dobbiamo intraprendere un’azione forte”. Questo il grido unanime sollevatosi dalla piazza da parte di chi non è disposto ad accettare passivamente la chiusura del Pronto Soccorso al Vietri. Presente all’agorà pubblica anche il primo cittadino, Pino Puchetti, e una delegazione del Forum in difesa della sanità pubblica e di qualità. “L’unico modo per cambiare e riuscire a cambiare le norme – ha commentato il sindaco Puchetti – perché non è importante che cambia il dirigente se poi la legge rimane la stessa.

In merito a ciò, la speranza, per il sindaco potrebbe essere rappresentata da un confronto con il Ministro Grillo. “Ho parlato con i parlamentari molisani e mi hanno detto che nei prossimi giorni il Ministro della Salute dovrebbe arrivare in Molise. Speranza e buoni propositi per la salvaguardia del Vietri che però si scontrano con la realtà, quella che dimostra, giorno dopo giorno, come siano profonde le lacune del nostro sistema sanitario. Eloquente, in tal senso, quanto accaduto nella giornata di ieri. Il punto prelievi alla Casa della Salute del Vietri di Larino è rimasto chiuso per l’intera giornata. Il motivo è presto spiegato: i festeggiamenti a Termoli per San Basso. È questo, nero su