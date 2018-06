Sanità, presentati carta informativa servizi e avvio screening diabete di ‘tipo 2’

CAMPOBASSO. “Stiamo puntando molto sull’informazione al cittadino, per far conoscere la rete sanitaria che ha a disposizione sul territorio. Molte volte il cittadino non sa di avere vicino un servizio sanitario efficiente”. Così il governatore della regione Molise, Donato Toma, durante la conferenza stampa di questo pomeriggio che si è svolta presso la sala Parlamentino della giunta regionale. Il presidente della Regione Molise ha illustrato una serie di iniziative ed ha parlato anche della nomina di commissario ad acta che tarda ad arrivare e del potenziamento dei servizi del 118 sul territorio.

“Vogliamo informare il cittadino – ha continuato Toma – e informarlo anche sulla prevenzione che viene fatta in questa regione. Ai cittadini molisani e ai turisti dunque presentiamo il novero dei servizi che offre la nostra terra in maniera tale che chiunque sappia dove rivolgersi e a chi rivolgersi. La nostra è una carta pregevole che ha l’obiettivo di garantire vacanze sicure. Noi abbiamo tutta una serie di servizi che sono distribuiti in maniera omogenea su tutto il territorio. Lo screening diabete tipo due? Bisogna fare controlli su larga scala e dunque evitare le complicanze del diabete con la contemporanea presa in carico dei soggetti iperglicemici”.

A margine della conferenza stampa Toma ha annunciato che vedrà Salvini, al quale chiederà notizie in merito al commissario ad acta. Nello specifico il Governatore vedrà il Ministro dell’Interno nella giornata di domenica 1 luglio nel raduno leghista a Pontida.

