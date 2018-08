Sanità, la Romagnuolo incontra Salvini a Lesina

Nel pomeriggio di oggi, sabato 11 agosto, il consigliere regionale della Lega Aida Romagnuolo ha incontrato a Lesina, dove è in vacanza, il ministro dell’Interno e capo del partito Matteo Salvini. Il summit, improvvisato in strada a due passi dal Molise, è stato utile per fare un punto della situazione della sanità in regione. C’è da scommetterci che la Romagnuolo abbia chiesto novità a Salvini in merito alla nomina del commissario ad acta della sanità che sta creando qualche turbolenza in regione.

