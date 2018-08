Sanità, 5Stelle: “Siamo noi in contatto con il ministro”

Un invito alla prudenza e a frenare i facili entusiasmi. È quello che arriva dalla segreteria regionale del Movimento 5 Stelle in merito alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Larino, Pino Puchetti, durante la recente assemblea pubblica svoltasi nel tardo pomeriggio di venerdì, 3 agosto, in Piazza del Popolo. “È sicuramente positivo l’impegno del sindaco di Larino che tiene giustamente informati i cittadini sui principali temi che interessano la comunità, primo tra tutti, appunto, quello della sanità. Siamo in contatto costante con il ministero e quando il ministro sarà in Molise per visitare gli ospedali molisani, ovviamente sarà contattato anche il sindaco di Larino. Tuttavia, al momento, non risulta in calendario alcuna visita ministeriale in regione”.



