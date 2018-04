San Martino, ok alla Carrese dalla Commissione: a breve lo start (VIDEO e FOTO)

La commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli ha appena concesso (ore 15.35) il parere positivo per lo svolgimento della Carrese di San Martino in Pensilis. Dunque a breve, intorno alle 17, i carri partiranno. Lo start sarà dato dal sindaco che ha comunicato con entusiasmo la decisione della Commissione. “Finalmente sono state prese in considerazione le nostre istanze e la Commissione ha dato il via libera per lo svolgimento della manifestazione: 6 componenti hanno espresso parere positivi e 2 negativo. E’ un grande momento per San Martino, abbiamo difeso a denti stretti la nostra comunità, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Ora vado a dare lo start per la partenza”.

In serata (alle 18) la manifestazione è stata bloccata. QUI LE NOVITA’

VIDEO



IL CAMBIO (ore 16.20)



