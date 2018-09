San Leucio, taglio del nastro per la nuova scuola

ISERNIA Taglio del nastro questa mattina per la nuova scuola di San Leucio, struttura antisismica che da quest’anno ospiterà gli alunni della scuola primaria San Giovanni Bosco e della scuola media Andrea D’Isernia. Alla presenza dei dirigenti scolastici Di Sanza e Cacciuoppolo, di studenti e genitori, è stato inaugurato il plesso in cui la prima campanella dell’anno suonerà soltanto lunedì 17 settembre prossimo. Nella giornata di oggi, inoltre, è stato organizzato un open day per far visitare e conoscere alle famiglie il nuovo plesso.