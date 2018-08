San Giuliano del Sannio, Registro Bigenitorialità approvato il regolamento

SAN GIULAINO DEL SANNIO. Il comune ha approvato il regolamento comunale per la tenuta del Registro della Bigenitorialità.

Con l’istituzione del Registro, l’Amministrazione Comunale intende applicare i principi previsti nelle normative internazionali e nazionali, sottolineando in modo particolare che ai doveri dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura, vada riconosciuto e agevolato il più possibile il diritto di entrambi di partecipare e conoscere di tutte le vicende che interessino la vita e l’educazione dei figli. Con la disponibilità di tale registro, entrambi i genitori del minore avranno la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che lo riguardano. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa. L’istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze

amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp