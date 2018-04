SAN GIOVANNI BATTISTA – Via Crucis Vivente

Domani, Domenica 8 aprile alle 19,30, promossa dalla Confraternita Pia Unione San Giovanni Battista e dai gruppi parrocchiali, unitamente alla fraternità religiosa del Convento San Giovanni Battista del capoluogo regionale, si svolgerà la suggestiva rappresentazione, unica nel suo genere, della Via Crucis Vivente.

L’appuntamento, che in un primo momento era stato fissato per la Domenica delle Palme, eppoi rinviato a causa del cattivo tempo, è nell’ampia area dinanzi al convento San Giovanni Battista a Campobasso. La edizione di quest’anno, l’ottava, si presenta più che mai straordinariamente interessante in un ideale, affascinante , scenario all’aperto. Tutti possono intervenire per assistere, gratuitamente, alla importante manifestazione. Un vero e proprio esercito di figuranti si cimenterà, con passione ed entusiasmo, in una delle rappresentazioni più coinvolgenti e suggestive della storia cristiana, in un incantevole ambito e in un contesto ricco di palpante emotività e spiritualità. Uno “spettacolo” da non perdere.

