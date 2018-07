San Basso, a portare la statua in processione sarà il Pegasus (LE FOTO)

TERMOLI. Sarà il Pegasus dell’armatore Antonio D’Ippolito a portare San Basso in processione nella mattinata del 3 agosto. L’estrazione, ricca di suspense, si è svolta in piazza Duomo davanti a tantissime persone. Dopo due estrazioni consecutive della scritta “W San Basso” è arrivata quella del Pegasus. La famiglia D’Ippolito aveva portato il Santo in processione già nel 2015. Adesso questa nuova emozione. Le autorità saliranno sul “Nuovo Trenta Carrini” mentre la banda sul San Pio. Grande emozione e soddisfazione per l’armatore.

