Salvini: “In Molise i risultati parlano chiaro, i 5 Stelle sono arrivati secondi”

“Centrodestra e 5 Stelle comincino a governare già da questa settimana. I risultati parlano chiaro. In Molise ha vinto il centrodestra nettamente, i 5 Stelle sono arrivati secondi. Smettano di dire io, io, io e mettiamoci a lavorare. Ma a guidare il governo siano i primi arrivati, ma non dico Salvini o morte”.

Matteo Salvini ieri da Trieste ha accolto con entusiasmo la vittoria in Molise e subito rilancia la palla a Luigi Di Maio per la partita del governo nazionale. “Auguriamo buon lavoro al presidente Mattarella, che ovviamente farà le sue scelte. Sottovoce ci tengo che da Trieste gli arrivi questa indicazione: facciamo veloce, noi le idee ce le abbiamo chiare ed il programma è pronto e se qualcuno scende dal piedistallo e ci mettiamo da domani mattina alla scrivania a lavorare, diamo entro una settimana un governo agli italiani che risponde al loro voto”.

Salvini non manca di tirare stoccate al Pd: “Gli italiani hanno le idee chiare, sinistra e Pd cancellate dalla faccia della terra. Io penso che il Partito Democratico per dignità non possa far parte di nessun governo”. Salvini non manca di mandare un messaggio al presidente della Camera che ieri sera ha ricevuto il mandato esplorativo dal capo dello Stato: “Con Fico ci incontriamo, spero già domani (oggi ndr) e gli ribadirò questo: il voto degli italiani è chiaro, il voto dei molisani è chiaro come lo sarà tra qualche giorno il voto dei cittadini del Friuli Venezia Giulia quindi partiamo. Si è parlato anche troppo, le imprese e le famiglie non possono aspettare. Noi siamo pronti, ci sediamo attorno ad un tavolo con gli altri e per cinque anni ricostruiamo questo Paese”.