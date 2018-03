Salvini a Venafro e Isernia: “Spero vinca il centrodestra con Lega garante buone politiche”

VENAFRO. Ha appena lasciato Venafro il leader della Lega, Matteo Salvini per raggiungere Isernia dove a breve è atteso un suo intervento. In molti ad accoglierlo nel venafrano in occasione dell’inaugurazione della sede elettorale della Lega e la presentazione della lista dei candidati in vista delle prossime Regionali.

Sanità, lavoro, agricoltura, sicurezza e viabilità, questi i temi toccati da Salvini promettendo vicinanza ai molisani. “Spero vinca il centrodestra, con la Lega come garante delle buone politiche. Noi governiamo tante Regioni al nord e bene, noi gli ospedali non li chiudiamo, come fa il Pd, anzi li apriamo. E spero che dopo il 22 di aprile in questa regione di rosso ci resti solo il vino”.

(In foto, un momento dell’incontro a Isernia)

