‘’Salviamo l’Orso’’: nel Parco si continua a lavorare per la convivenza

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dopo la segnalazione della presenza dell’orsa Peppina accompagnata dai suoi 3 cuccioli nel territorio della Riserva del monte Genzana il lavoro dei volontari delle associazioni Salviamo l’Orso, Dalla Parte dell’Orso e WWF si concentra in questi ultimi giorni sul controllo e la manutenzione dei circa 100 recinti elettrificati consegnati ed installati nel Comune di Pettorano ed in alcuni comuni limitrofi dal 2014 ad oggi.

Le misure e le azioni che la Riserva e le associazioni hanno messo in campo assieme, in questi ultimi 5 anni, vengono ora messe alla prova ed è arrivato quindi il momento di rimboccarsi ancora una volta le maniche per lavorare alla costruzione di una Bear Smart Community, vale a dire un territorio dove la convivenza tra orso e attività umane è garantita da tutta una serie di buone pratiche ed accorgimenti tesi alla sicurezza di pollai, ,orti ed apiari garantendo cosi anche la sicurezza del plantigrado.

