Salvataggio di un asino in difficoltà, l’intervento dei vigili del fuoco

POZZILLI. Ieri, martedì 1° maggio, i vigili del fuoco hanno provveduto al salvataggio di un asino finito in una cunetta di cemento. Per estrarlo, i soccorritori hanno realizzato, con materiali di fortuna, una passerella, grazie alla quale l’animale è stato riportato in strada e riconsegnato così al proprietario.

