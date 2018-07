Salvaguardare la biodiversità con l’istituzione della Riserva Naturale Foce del Trigno

Un appello accorato arriva dalle numerose associazioni ambientaliste a favore della Riserva Naturale Foce del Trigno e proprio per istituire la Riserva si è svolta, domenica 29 lugli, la manifestazione “A spasso con Darwin”.

8 aironi cenerini, 11 garzette, 1 sgarza ciuffetto, 1 nitticora, 2 pantane, 10 germani reali, 1 tarabusino, 3 piro piro, 2 gallinelle d’acqua, 2 rigogoli hanno accolto i partecipanti riservando innumerevoli sorprese con tanta biodiversità.

La foce del fiume Trigno è importante sia per gli habitat naturali sia per le specie presenti oltre all’innumerevole importanza per i migratori che trovano, nella foce del Trigno, un luogo ideale per il riposo e ristoro dopo la migrazione. E’ un sito SIC che va tutelato e valorizzato e fino ad oggi questo non è avvenuto ma, va tutelato soprattutto per la salute dei suoi abitanti. “Sembrava quasi che gli animali visti durante la manifestazione chiedessero aiuto e tutela” così scrivono in una nota stampa l’ associazione Ambiente Basso Molise.

“Ai nostri amministratori chiediamo solo di difendere la biodiversità che non significa salvare un fiore, – continuano – una pianta, un fiume o un uccellino, ma salvare il futuro della specie umana, salvare il futuro delle nuove generazioni, consentire di vivere in un luogo sano e pulito la propria gente. Ormai c’è larga consapevolezza che la tutela della natura, nella sua incredibile articolazione e complessità, è in primo luogo tutela della qualità del vivere umano”.

