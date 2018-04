Salute della donna, visite gratuite in Fondazione dal 16 al 22 aprile

CAMPOBASSO. L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Nella settimana dal 16 al 22 aprile in Fondazione verranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali nell’ambito di diverse aree specialistiche: ginecologia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare e senologia. Visita Ginecologica e Colposcopia: sarà possibile prenotare soltanto telefonicamente, chiamando il numero 0874-312794 il giorno 09/04/2018 dalle 9 alle 9:45. Visita senologica: possibile prenotare telefonicamente, chiamando il numero 0874-312794 il giorno 10/04/2018 dalle 9 alle 9:45. Screening cardiologico per donne in età post menopausa: prenotare soltanto telefonicamente chiamando il numero 08743-12794 il 09/04/2018 dalle 11 alle 11:45. Visita cardiologica ed Elettrocardiogramma: anche qui prenotazione telefonando lo 0874-312794 il giorno 11/04/2018 dalle 9 alle 10.

