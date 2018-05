Salta la Carrese anche a Ururi, la decisione in mattinata

URURI. La decisione è arrivata in mattinata dopo una riunione che si è tenuta alla presenza del sindaco Raffaele Primiani, dell’amministrazione comunale di Ururi, del parroco, del responsabile dei servizi amministrativi, dei rappresentanti delle associazioni dei carri, di una delegazione spontanea del popolo della Carrese e dei rappresentanti della Commissione unica di Vigilanza. Sotto la lente sono andate a finire le “criticità inerenti lo svolgimento della corsa dei carri e delle manifestazioni a essa correlate” e la consapevolezza che “le criticità riscontrate nella Corsa dei Carri di San Martino in Pensilis – si legge nella nota del sindaco – si ritengono individuabili anche per la manifestazione che coinvolge la nostra comunità”. Di qui la decisione di “sospendere qualsiasi ed ulteriore atto connesso all’organizzazione della Carrese onde evitare una farsa e una ulteriore umiliazione della nostra tradizione millenaria. Nella stessa sede si è auspicato che il problema delle Carresi venga affrontato a fattor comune da tutte le comunità interessate allo scopo di creare un organismo volto alla tutela complessiva dell’evento religioso-storico e culturale atto da concretizzarsi in tempi rapidi”.

