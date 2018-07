‘Salta’ centralina in viale Manzoni, zona isolata e tecnici al lavoro

CAMPOBASSO. Cittadini isolati da questo pomeriggio in viale Manzoni a Campobasso, a causa di un “grave guasto tecnico” ad una delle centraline presenti nella zona. I residenti si sono trovati improvvisamente senza linea telefonica e impossibilitati a connettersi ad Internet e, secondo quanto dichiarato dalla Telecom, “la linea sarà ripristinata nelle prossime 48 ore”. Non sono ancora chiare le cause all’origine del disservizio, ma i tecnici sono tuttora all’opera per cercare di ripristinare la linea il prima possibile.

